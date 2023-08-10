كشف طارق حسن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تفاصيل مبادرة دعم التعليم المجتمعي بالأقصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن التحالف يعمل داخل 11 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال 71 مركز بـ 792 مدرسة تعليم مجتمعي بإجمالي عدد أكثر من 33 ألف طالبة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف الطلابة المتفردين من التعليم لظروف اقتصادية أو قبلية، موضحاً أن المبادرة توفر الخدمة داخل المدارس بالمجان.

وأشار إلى أن هناك بعض الأهالي لا يريدون أن يذهب الطفل للدراسة من أجل العمل، موضحاً أن المبادرة ترسل فريق من الجمعيات الأهلية لمقابلة ولي الأمر وإقناعه بدراسة ابنه على نفقة المبادرة وعدم تحمله أي شيء.