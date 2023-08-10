خبير يكشف تداعيات قرار بايدن بالحد من الاستثمارات فى قطاع التقنيات الصينى

كشف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن تداعيات قرار بايدن بالحد من الاستثمارات في قطاع التقنيات الصيني.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسير قضايا التجارة والتكنولوجيا وتجعل منها سلاحًا تستخدمه لصالحها حتى لا تستفيد الصين من النهضة التكنولوجية.

وأضاف أن كلا من الصين والولايات المتحدة الأمريكية متضرر من هذه القرارات، موضحا أن توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ليس أمرًا جديدًا.

وأشار إلى أنه لا ينكر أحد وجود حالة من التخوف بشأن التصاعد في الاقتصاد الصيني، مما يؤدي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الديمقراطية أو الجمهورية للحد من هذه الانطلاقة الصينية.

وأكد أن الدولة دائما محركها ورائدها هو مصالحها، وحينما تتواجد المصالح تغير الدولة بوصلتها نحو هذه المصالح على الفور، بغض النظر عن الأفكار العقائدية واقتصاد السوق وحرية التجارة.