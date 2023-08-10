"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على مبادرة دعم التعليم المجتمعي
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، من خلال فيديوجراف أبرز محاور مبادرة دعم التعليم المجتمعي.
- مبادرة دعم التعليم المجتمعي
ـ المبادرة تأتي تحت مظلة التحالف الوطني ومؤسسة مصر الخير.
ـ تساهم في منع التسرب من التعليم في المناطق النائية.
ـ تهدف لتزويد الندارس بأجهزة الدمج التكنولوجي.
ـ تشجع التلاميذ علي القراءة وإكسابهم المهارات الحياتية.
ـ المبادرة تقدم مكتبة متنقلة "حكايات علي أربع عجلات".
ـ المكتبة تقدم جلسات حكي تربوي وألعاب ذهنية وقراءة حرة.
ـ تشارك في خدمة الإنسان في الصحة والتعليم والبحث العلمي.
ـ تسعى للقضاء علي البطالة والأمية والفقر والمرض.