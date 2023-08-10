بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بنزلة كوبري تحيا مصر على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد".



تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة مكروباص ارقام "ط ل س 3512" بنزلة كوبرى تحيا مصر أول طريق بورسعيد، في محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: حراز توفيق محمد محمود 76 سنة العنوات: المستقبل، مصاب بخلع بالكتف الأيمن وسحجات بالوجه، و أحمد عادل محمد موسى 25 سنة من أبو صوير مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي أحمد علي محمد21 سنة ومقيم في عرايشية مصر مصاب بجرح بالشفة العلوية 4سم سحجات بالذراعين، وإبراهيم صلاح محمد صالح 57 سنة.