الاتحاد من أجل المتوسط: شباب المنطقة مصمم على النهوض بأهداف التنمية المستدامة

أكد الاتحاد من أجل المتوسط أن شباب حوض البحر الأبيض المتوسط يتصدر قيادة التغيير الإيجابي في منطقتهم وهم مصممون على النهوض بأهداف التنمية المستدامة وتأمين مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعاتهم.

وذكر بيان للاتحاد، اليوم الخميس أنه إدراكًا لإمكانية شباب منطقتنا، يقوم الاتحاد من أجل المتوسط بإشراك ما يصل إلى 100 من الشباب المشاركين في النسخة الثالثة من أكاديمية شباب البحر الأبيض المتوسط (MYA) التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة شباب البحر الأبيض المتوسط للتنمية في نوفمبر المقبل.

وأضاف البيان أن البرنامج له مهمة حاسمة هي “زيادة الوعي وإشراك الشباب بنشاط في معالجة قضايا البحر الأبيض المتوسط الملحة، ولا سيما تغير المناخ والعدالة المناخية، والإدماج الاجتماعي، وتوظيف الشباب”.

كما يشجع الاتحاد من أجل المتوسط طلاب الهندسة المعمارية على المشاركة في مسابقة بعنوان "الحلول الحضرية لتغير المناخ في البحر الأبيض المتوسط" واقتراح حلول تصميم حضري مبتكرة ومستدامة، و تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات ليوم 31 أغسطس.

يشار إلى أنه بالتعاون مع المعهد الأوروبي للغابات يستضيف الاتحاد من أجل المتوسط برنامج القيادة الشابة في برشلونة، والمقرر أن يبدأ في أوائل أكتوبر لتزويد المهنيين الشباب بفهم شامل للتحديات والفرص المتعلقة بالتخلي عن الأراضي والحفاظ على الغابات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.