حكيم فى مهرجان العلمين.. 17 أغسطس
يستمر مهرجان العلمين بإقامة حفلاته الفنية المبهرة ويقدم للجمهور في 17 أغسطس الجاري، حفلًا غنائيًا مع النجم حكيم. نقدم لكم في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بالحفل، وأسعار التذاكر والفئات المختلفة للحجز.
حفل حكيم في مهرجان العلمين: نظرة عامة
يقام الحفل في مسرح أرينا العلمين على الساعة 12 ليلًا، وتفتح بوابات المسرح أمام الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء.
تفاصيل وأسعار تذاكر حفل حكيم
- الفئة الأولى "Right Lounges & Left Lounges": خمسة وستون ألف جنيه مصري لـ10 أفراد (7500 جنيه للفرد الواحد).
- الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables": عشرون ألف جنيه (20000) لـ4 أفراد (5000 جنيه للفرد الواحد).
- الفئة الثالثة regular: أربعمائة (400) جنيه مصري.
- الفئة الرابعة والأخيرة regular stand: ثلاثمائة وخمسون (350) جنيهًا مصريًا.