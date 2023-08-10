حكيم فى مهرجان العلمين.. 17 أغسطس

يستمر مهرجان العلمين بإقامة حفلاته الفنية المبهرة ويقدم للجمهور في 17 أغسطس الجاري، حفلًا غنائيًا مع النجم حكيم. نقدم لكم في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بالحفل، وأسعار التذاكر والفئات المختلفة للحجز.

حفل حكيم في مهرجان العلمين: نظرة عامة

يقام الحفل في مسرح أرينا العلمين على الساعة 12 ليلًا، وتفتح بوابات المسرح أمام الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء.

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل حكيم