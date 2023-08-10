الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: إمكانات الدولة أقل من أمنيات المواطنين.. والعمل وحده يسد الفجوة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن بعض المواطنين يتهمون الإعلام بالمبالغة في مديح المشروعات التنموية للدولة في السنوات الأخيرة.

وأضاف الدكتور محمد الباز خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "سؤالي للمواطنين: هل فعلًا الإعلام بيبالغ؟ لا بيرصد اللي حصل خلال السنوات الأخيرة"، متابعًا: "قبل ما نجاوب لازم نتكلم عن مسئوليات الدولة تجاه شعب قرب أن يصل تعداده إلى ما يقرب من 120 مليون مواطن".

وتابع: "مسئوليات الدولة كبيرة تجاه 120 مليون مواطن من توفير مأكل وملبس ومشرب، كاحتياجات أسياسية، بجانب مسئولياتها في التطوير.. أنت كدولة عايز تعيش كمجمتع متطور عملاق ويبقى عندك فن ثقافة وغيرها".

ومضى قائلًا: "الحياة عبارة عن درجتين الأولى أساسية وهي المأكل والملبس والمشرب، أما الدرجة الثانية هي درجة الارتقاء بالدولة ككل، وهذه الدرجة مسئولياتها كبيرة جدًا".

وتابع: "الدولة بعد 2011 طرأت عليها العديد من التغيرات، أحوال مواطنين كثر تبدلت إلى مرحلة انتظار العمل من جانب الدولة ومؤسسات القطاع الخاص كي تصبح حياتهم أفضل"، متابعًا: "نحتاج إلى موضوعية في هذه النظرة ونشوف إيه اللي الدولة ممكن تقدمه للمواطن من خلال إمكاناتها الموجودة".

وتطرق الدكتور محمد الباز إلى أزمة الكهرباء قائلًا: "ما يحدث في أزمة انقطاع الكهرباء الآن (عرض وليس مرضًا)"، لافتًا إلى أن الدولة خلال سنوات حققت إنجازات اقتصادية كبيرة وملحوظة جدًا خصوصًا في الكهرباء، والأزمة الموجودة الآن لا يجب أن تضيع مجهود الدولة على مدار سنوات.

وطالب الدكتور محمد الباز بضرورة العمل كي نسد الفجوات، قائلًا: "الإمكانات المتاحة في الدولة أقل بكثير من الأمنيات اللي عندنا.. ومحتاجين إننا نشتغل عشان نسد الفجوة ونقدر ننجح ونعدي الأزمة".

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