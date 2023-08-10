الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل شخص برصاصة أثناء الاحتفال بزفاف عروسين

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن وفاة شاب إثر إصابته بطلق نارى بالخطأ خلال الاحتفال بحفل زفاف بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقباله (المعنى بالخبر، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق نارى وتوفى أثناء إسعافه.

وبالانتقال وسؤال والده اتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بإحداث إصابة نجله بطريق الخطأ حال قيامه بإطلاق عيار نارى من طبنجة أثناء احتفالهما بحفل زفاف صديقهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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