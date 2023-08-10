أستاذ علم أوبئة يكشف تفاصيل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا

تحدث الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن تفاصيل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.

وقال "عنان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، إن هناك ارتفاعا فى الإصابات هذا الشهر، حيث وصلت إلى مليون إصابة جديدة على مستوى العالم، و3132 حالة وفاة، موضحا أن الحالات فى ازدياد، وبدأ المتحور أن يكون مسئولا عن دخول المستشفيات بنسبة عالية.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: "نحن حاليا فى نصف موجة المتحور، وكان هناك عدد كبير من المستشفيات به عدد كبير من الإصابات إلى حد ما كانت متوسطة إلى حادة، وذلك على مستوى العالم، نتيجة عدم تناول أي جرعة منشطة للقاحات لمعظم الناس".