ضبط هيروين وسلاح بحوزة تاجري مخدرات بالقاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى).

وأسفرت الجهود برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار – سلاح أبيض) بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.