الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هيروين وسلاح بحوزة تاجري مخدرات بالقاهرة

جريدة الدستور

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى).

وأسفرت الجهود برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار – سلاح أبيض) بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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