الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة مواطن مجهول الهوية فى ترعة بالشرقية

جثة
جثة

قامت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية بانتشال جثة شاب مجهول الهوية غارقًا في مياه ترعة العزيزية بمركز منيا القمح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة غارقة في مياه ترعة العزيزية بمركز منيا القمح.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يبلغ من العمر نحو 40 سنة، مجهول الهوية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وفحص بلاغات الاختفاء لنفس الفئة العمرية خلال الفترة الأخيرة.

قوات الانقاذ النهري جثة شاب مجهول مياه ترعة العزيزية مركز منيا القمح الجثه النيابة العامة

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