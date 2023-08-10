"إكسترا نيوز" تستعرض خطوات تأسيس الشركات إلكترونيًا

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" في فيديوجراف، خطوات تأسيس الشركات إلكترونيًا.

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أعلنت عن إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة.

يأتي ذلك في ضوء قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، وتُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

خطوات تأسيس الشركات إلكترونيًا

ـ يتم تأسيسي الشركة وسداد كافة الرسوم الكترونياً.

ـ يستخدم التوقيع الالكتروني لإنهاء إجراءات التأسيس.

ـ تقدم الأوراق حسب الشكل القانوني للشركة إلكترونياً.

ـ تباشر الهيئة العامة للاستثمار إنهاء باقي الإجراءات.

ـ ترسل الوثائق الخاصة بتأسيسي الشركة عبر البريد.

ـ يتم طلب التأسيسي من خلال المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار.

