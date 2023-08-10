الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض خطوات تأسيس الشركات إلكترونيًا

تأسيس الشركات إلكترونيًا
تأسيس الشركات إلكترونيًا

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" في فيديوجراف، خطوات تأسيس الشركات إلكترونيًا.

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أعلنت عن إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة.

يأتي ذلك في ضوء قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، وتُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

خطوات تأسيس الشركات إلكترونيًا

 ـ يتم تأسيسي الشركة وسداد كافة الرسوم الكترونياً.
ـ يستخدم التوقيع الالكتروني لإنهاء إجراءات التأسيس.
ـ تقدم الأوراق حسب الشكل القانوني للشركة إلكترونياً.
ـ تباشر الهيئة العامة للاستثمار إنهاء باقي الإجراءات.
ـ  ترسل الوثائق الخاصة بتأسيسي الشركة عبر البريد.
ـ  يتم طلب التأسيسي من خلال المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار.
 

الأكثر قراءة

شوبير يكشف حقيقة تدخل غالى ومرتجى فى قرار رحيل سيد عبدالحفيظ (فيديو)

"الداخلية" تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الطلاب شهادات مزورة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ12 مواطنًا

ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية في الإسكندرية

محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية لعام 2023/ 2024

وزير الداخلية يسمح لـ82 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟