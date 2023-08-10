"الداخلية الروسية" تدرج وزير الدفاع الأوكرانى السابق على قائمة المطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن إدراج وزير الدفاع الأوكراني السابق، أندريه زاجورودنيوك، على قائمة المطلوبين، بموجب القانون الجنائي الروسي.

وبحسب قاعدة بيانات الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء - فإن :"زاجورودنيوك أندريه بافلوفيتش، مطلوب بموجب القانون الجنائي الروسي"، مشيرة إلى أنه في يوليو الماضي، أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن المحققين وجهوا تهما غيابية ضد زاجورودنيوك والرئيس السابق لمقر العمليات المشتركة للقوات الأوكرانية، إيجور تانتسيور.



وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، ضمن قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي في روسيا.



وفي نهاية ديسمبر 2022، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد زالوجني وغيره من القادة العسكريين الأوكرانيين بموجب المادة المتعلقة باستخدام وسائل وأساليب الحرب المحظورة "الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية".