الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عيد يستعرض لـ"الشاهد" إحدى رسائل حسن البنا: القعود على المطالبة بالحكم جريمة إسلامية

سامح عيد
سامح عيد

استعرض سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، نص حسن البنا في إحدى رسائله، قائلاً: "وإن قيل لكم وأنتم دعاة ثورة، فقولوا نحن دعاة حق وسلام، نعتقده ونعتز به، فإن ثرتم علينا ووقفتم في طريق دعوتنا، فقد أذن الله أن ندفع عن أنفسنا وكنتم الثائرين الظالمين". 

وأضاف سامح عيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هذا هو المنطق الذي كان يتم العمل به في 30 يونيو، لافتاً إلى أنه عندما ثار الشعب المصري على الإخوان، اعتبرهم الثائرين الظالمين. 

واسترسل سامح عيد في قراءته لأحد رسائل حسن البنا: "الجزء النظري نوضح للناس فكرتنا، والجزء العملي نحملهم على إنفاذها، ونأخذهم بالعمل بها لأنها فكرة الإسلام، سنجاهد نشر هذه الدعوة بالحجة والبرهان، فإن أبوا إلا العزف والجور والتمرد  فبالسيف والسنان.. الثورة أضمن طريق لإحقاق الحق، الإسلام نظام ودعوة، جيش وفكر، وسيرتنا الترشح للتمثيل في الهيئات النيابية، أما ما سوى ذلك من الوسائل، فلن نلجأ إليه إلا مكرهين ولن نستخدمه إلا مضطرين، والقعود على المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف". 

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