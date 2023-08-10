الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. يوسف البلايلى يعود إلى الدورى الجزائرى من بوابة المولودية

يوسف البلايلي
يوسف البلايلي

عاد الدولي الجزائري يوسف البلايلي إلى منافسات الدوري المحلي مرة أخرى من بوابة نادي مولودية الجزائر.

وانضم البلايلي لصفوف مولودية الجزائر في صفقة انتقال حر، بعدما أعلن النادي الجزائري مساء الأربعاء عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب.

وكان البلايلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة السعودي وقطر القطري ثم انضم إلى ستاد بريست الفرنسي.

وكانت آخر محطاته مع فريق أجاكسيو الفرنسي في الموسم الماضي، حيث شارك في 23 مباراة.

وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 تمريرات حاسمة مع فريق أجاكسيو.

وعلى المستوى الدولي، قاد منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وفوز منتخب المحليين بكأس العرب عام 2021.

يوسف البلايلي مولودية الجزائر الجزائري الدوري الجزائري

الأكثر قراءة

عاجل.. رئيس كوريا الشمالية يوجه بالاستعداد لـ "حرب قادمة محتملة"

"الشرقية للدخان": 4,5 مليار جنيه مكاسب شهرية لحيتان السجائر من الاحتكار

سامح عيد لـ«الشاهد»: الإخوان أجبرت عناصرها على الاستئذان قبل الزواج

مشاورات سياسية تونسية مصرية فى تونس

زيلينسكى: مقتل 3 أشخاص فى هجوم روسى على زاباروجيا

الخارجية الأمريكية: كييف ستتخذ قرار عقد اجتماع بوتين وزيلينسكى فى دبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟