رسميا.. يوسف البلايلى يعود إلى الدورى الجزائرى من بوابة المولودية

عاد الدولي الجزائري يوسف البلايلي إلى منافسات الدوري المحلي مرة أخرى من بوابة نادي مولودية الجزائر.

وانضم البلايلي لصفوف مولودية الجزائر في صفقة انتقال حر، بعدما أعلن النادي الجزائري مساء الأربعاء عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب.

وكان البلايلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة السعودي وقطر القطري ثم انضم إلى ستاد بريست الفرنسي.

وكانت آخر محطاته مع فريق أجاكسيو الفرنسي في الموسم الماضي، حيث شارك في 23 مباراة.

وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 تمريرات حاسمة مع فريق أجاكسيو.

وعلى المستوى الدولي، قاد منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وفوز منتخب المحليين بكأس العرب عام 2021.