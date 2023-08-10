الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عيد لـ"الشاهد": حسن البنا كان لديه حلم بحكم العالم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وسامح عيد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان يتخذ نهج الارتداد على القضاة. 

 

وأضاف “عيد” خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news،  أن الإخوان ينتهجون فكرة بناء الفرد المسلم والأسرة المسلمة، والدولة الإسلامية.

 

وأوضح أن حسن البنا كان لديه حلم بحكم العالم، وكانت حجته أن المجتمع لا يعرف مصلحة نفسه، وكان يقول بأن الله سبحانه وتعالى أعطانا الوصايا على العالم الجاهل واستشهد في ذلك بالآيات القرآنية. 

 

وأشار إلى أن الإخوان كانوا  ينتهجون تدريس منهج العنف والتكفير للمجتمع، وكان مبدأ حسن البنا أن من سيقف ضد الإخوان سيكون من الثائرين الظالمين. 

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