"الشرقية للدخان": 4,5 مليار جنيه مكاسب شهرية لحيتان السجائر من الاحتكار

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إنه يتم العمل على وقف نشاط أي شخص يخالف نظام البيع لمنتجات الشركة الشرقية للدخان.

أضاف أمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أنه تتم متابعة كل التجار المتعاملين مع الشركة الشرقية للدخان ويتم وقف المخالفين، لافتاً إلى أن بعض التجار يسيطرون على كميات كبيرة من السجائر ومن ثم حدثت الأزمة.

أكد أن حيتان السجائر سيطروا على الأسواق واحتكروا الأسعار، لافتاً إلى أن حيتان السجائر حققوا مكاسب تقدر بـ150 مليون جنيه يوميًا من تجارة السجائر، لافتًا إلى أن مكاسب حيتان السجائر شهريًا من الاحتكار تقدر بـ4.5 مليار جنيه.