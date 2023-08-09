الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«متى تنتهى أزمة السجائر؟».. رئيس الشركة الشرقية للدخان يُجيب

هاني أمان
هاني أمان

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إنه يتم التعاون مع كل الجهات الرقابية لمنع استغلال بعض التجار للسجائر.

وأضاف "أمان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أنه تقرر زيادة الإنتاج اليومي لـ 150مليون سيجارة، لافتًا إلى أنها تعتبر نسبة جيدة من الحصة السوقية للشركة.

وأكد التزامهم ببيع السجائر بالفواتير الإلكترونية للتجار، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة 20% من إنتاج الشركة الشرقية للدخان.

وأوضح أن خط إنتاج الشركة الشرقية للدخان ينتج 500 علبة سجائر في الدقيقة، لافتاً إلى أن أزمة السجائر تنتهي خلال الـ4 أشهر المقبلة.

وأشار إلى أن سعر علبة السجائر 24 جنيهًا وهو السعر المحدد للبيع، لافتاً إلى أن جميع منتجات الشركة الشرقية للدخان بـ 24 جنيهًا للعلبة. 

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«متى تنتهى أزمة السجائر؟».. رئيس الشركة الشرقية للدخان يُجيب

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