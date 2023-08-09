الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كيف سقطت طفلة الطالبية من شُرفة منزلها؟

طفلة
طفلة

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول مصرع طفله إثر اختلال توازنها وسقوطها من الطابق السادس من شرفة الشقة محل سكنها بشارع الخليفة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وتبين أن الطفلة استغلت انشغال أسرتها وجذبت كرسي ودفعته نحو شرفة منزلها وصعدت عليها وبدأت تنظر للمارة والشارع وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت من الطابع السادس ولقيت مصرعها في الحال، وهذا ما أكده التقرير الطبي الخاص بالجثة وكذلك أقوال أسرتها.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بشارع الخليفة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء لهوها داخل الشقة محل سكنهم بالطابق السادس واختل توازنها وسقطت ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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