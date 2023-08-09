الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تطبيق "جيلاتى" للملابس المستعملة يحسم جائزة برنامج "الفرصة"

الفرصة
الفرصة

حسم تطبيق "جيلاتي" جائزة الحلقة الرابعة من الحلقات التسابقية في الاستديو ضمن برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

"جيلاتي" يعد أول متجر رقمي لإعادة استخدام الأزياء مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي في مصر حيث يمكّن المستخدمين من بيع وشراء الأزياء والملابس المستعملة بكل سهولة وخصوصية.

وكان في المنافسة تطبيق "طازة " وهو عبارة عن تطبيق لمساعدة المستخدمين في اختيار الاحتياجات الأساسية للمنزل من خضروات وفاكهة وبقالة، معتمدًا على تقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، وتوفير المنتج بأعلى جودة وسعر مناسب.

وشهدت الحلقة نقاشًا موسعًا بين أعضاء لجنة التحكيم كاد أن يحجب النتيجة حيث تشترط  آلية التسابق على حصول الفائز على الجائزة بالإجماع لتحسم النتيجة في النهاية لصالح مشروع "جيلاتي".

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي تطبيق جيلاتي طازة ستور

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