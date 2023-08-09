رجب شحاتة: "والله العظيم ما عندنا مشكلة فى الرز"

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن تدوين السعر على السلع هو الأفضل للمستهلك.

أضاف شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن حماية المستهلك يراقب الأسعار في الأسواق، لافتاً إلى أن الأرز من أرخص السلع في الأسواق، حيث انخفض سعر الأرز إلى 9 آلاف جنيه.

وأوضح أن قرار تدوين السعر على السلع يأتي لحماية المستهلك، مشددًا على ضرورة تدوين السعر على كيس الأرز بشكل واضح.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك هو المسئول عن متابعة أسعار الأرز في الأسواق، وقرار تدوين السعر على الأرز سيمنع التلاعب بالأسعار.

تابع: "والله العظيم ما عندناش مشكلة في الأرز.. والسعر العادل للكيلو 23 جنيهًا، وتدوين السعر على كيس الأرز خاص بالأرز الحر".