الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كوفي آند كريم يغادر "الفرصة": منافسة شرسة بين طازة وجيلاتي

برنامج الفرصة
برنامج "الفرصة"

غادر "كوفي آند كريم" وهو تطبيق يبيع القهوة للأفراد والشركات عبر توفير ماكينات القهوة بأسعار مناسبة منافسات برنامج "الفرصة" وذلك بعد مسابقة الدقيقة الواحدة.

وصوّت أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" أمل عنان شريك جلوبال 500، وعمر الصاحي مدير عام أمازون سابقًا لتطبيق "جيلاتي" وكذلك محمد الدماطي، معتمدين أن فكرة التطبيق تغيير السلوك الاستهلاكي من جهة للمواطنين وفي الوقت نفسه زرع ثقافة  شراء المستعمل على غرار دول كثيرة.

أما أصوات وائل الفخراني والدكتور عمرو عوض الله فقد ذهبت لشركة طازة وهو تطبيق لمساعدة المستخدمين على اختيار الاحتياجات الأساسية للمنزل من خضار وفاكهة وبقالة معتمدًا على تقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، وتوفير المنتج بجودة عالية وسعر مناسب.

وتنافس في حلقة اليوم 3 شركات أمام لجنة تحكيم الفرصة مع لميس الحديدي، وتتكون لجنة التحكيم من 4 أعضاء دائمين وعضو خامس يتغير مع مرور الحلقات كضيف شرف.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي كوفي اند كريم طازة ستور جيلاتي

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