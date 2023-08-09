الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر أمين: "الفلوس نعمة كبيرة لازم تعرفوا قيمتها"

عرض الإعلامي تامر أمين مقطع فيديو لشيخ يقوم بتلاوة القرآن الكريم وقام أحد المحبين لهذه التلاوة بمنح هذا الشيخ مبلغ من المال “النقطة” المتعارف عليها في أفراح الصعيد، للتعبير عن إعجابه بصوته، مشيراً إلى أن هذا المقطع نال سخرية وغضب رواد السوشيال ميديا بصورة كبيرة.

احترام الشيوخ

وأكد تامر، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار” أن رد الشيخ كان مميزًا ومحترمًَا وبه حياء يليق بالعلماء والشيوخ، حيث أخذ خيط المال ووضعه بجانبه دون الدخول في شجار مع هذا المستمع.

 المجاملة بالمال 

وتابع "هذه الطريقة بها إهانة للمال الذي يعد من نعم الله على العبد ويتم توزيعها من باب المجاملة على بعضهم البعض، وهذه الطريقة بها إهانة أيضاً للقارئ الذي يقوم بقراءة القرآن الكريم".

استطرد: "مفيش وجه حق يخليني أرمي الفلوس تحت أقدام الشيوخ أو المسارح في الأفراح، يجب أن يكون التعامل مع الأموال به نوع من التقوى وتقدير الرزق الذي يمنحه الله لعباده”.

تامر أمين اخر النهار النهار فيديو الشيخ المجاملة بالمال

الأكثر قراءة

الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

"فراق أم الدنيا".. تفاصيل حزن سائحة ترفض مغادرة مصر

فيوتشر يحصل على توقيع مدافع الأهلى

«الشرقية للدخان»: رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لـ150 مليون سيجارة

زيادة كل ساعة.. أحمد موسى يعلق على قرار تسعير الأسعار

"الغرف التجارية" تكشف تفاصيل كتابة الأسعار على عبوات الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟