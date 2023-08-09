تامر أمين: "الفلوس نعمة كبيرة لازم تعرفوا قيمتها"

عرض الإعلامي تامر أمين مقطع فيديو لشيخ يقوم بتلاوة القرآن الكريم وقام أحد المحبين لهذه التلاوة بمنح هذا الشيخ مبلغ من المال “النقطة” المتعارف عليها في أفراح الصعيد، للتعبير عن إعجابه بصوته، مشيراً إلى أن هذا المقطع نال سخرية وغضب رواد السوشيال ميديا بصورة كبيرة.

احترام الشيوخ

وأكد تامر، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار” أن رد الشيخ كان مميزًا ومحترمًَا وبه حياء يليق بالعلماء والشيوخ، حيث أخذ خيط المال ووضعه بجانبه دون الدخول في شجار مع هذا المستمع.

المجاملة بالمال

وتابع "هذه الطريقة بها إهانة للمال الذي يعد من نعم الله على العبد ويتم توزيعها من باب المجاملة على بعضهم البعض، وهذه الطريقة بها إهانة أيضاً للقارئ الذي يقوم بقراءة القرآن الكريم".

استطرد: "مفيش وجه حق يخليني أرمي الفلوس تحت أقدام الشيوخ أو المسارح في الأفراح، يجب أن يكون التعامل مع الأموال به نوع من التقوى وتقدير الرزق الذي يمنحه الله لعباده”.