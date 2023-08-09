جيلاتى من "الفرصة": لا نهدف للربح ونعمل بطريقة صديقة للبيئة

عرضت المتسابقة إنجي يوسف مؤسسة شركة "جيلاتي" فكرة مشروعها الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقالت إنجي، خلال مسابقة الدقيقة الواحدة أمام لجنة تحكيم "الفرصة" إن "جيلاتي" هو تطبيق يتيح شراء وبيع الأزياء غير المستخدمة مثل الملابس والحقائب والأحذية.

وأشارت إلى أن جيلاتي هى شركة ناشئة مبنية بنظام شركة كبيرة، وتم عمل أبحاث لمدة 6 أشهر وتم إطلاق العلامة التجارية بعد 3 أشهر.

وتابعت "نحن لسنا شركة ناشئة هادفة للربح، وهدفنا العمل بطريقة صديقة للبيئة، ونعمل على تغيير طريقة الاستهلاك في السوق المصرية، ونشجع المرأة على القيادة".

ويتنافس في حلقة اليوم 3 شركات أمام لجنة تحكيم الفرصة مع لميس الحديدي، وتتكون لجنة التحكيم من 4 أعضاء دائمين، وعضو خامس يتغير مع مرور الحلقات كضيف شرف.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية، والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".