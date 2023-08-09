الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤسس كوفى آند كريم لـ"الفرصة": لدينا أكثر من ألف منتج للقهوة

برنامج الفرصة
برنامج "الفرصة"

عرض المتسابق أيمن الحكيم، مؤسس شركة "كوفي آند كريم" مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال الحكيم خلال مسابقة الدقيقة الواحدة أمام لجنة تحكيم "الفرصة" إن "كوفي آند كريم" هو تطبيق لمحبي القهوة، ومتوفر به أكثر من ألف منتج للقهوة.

وأكد أن هدفه أن يصبح "كوفي آند كريم" حلًا متكاملًا لكل شيء متعلق بالقهوة، مشيرًا إلى أن الشركة ليس هدفها فقط البيع المباشر للأفراد ولكن أيضًا البيع للشركات ونوفر ماكينات القهوة للشركات بالإيجار، موضحًا أنه تم إطلاق العلامة التجارية الخاصة بالشركة.

ويتنافس في حلقة اليوم 3 شركات أمام لجنة تحكيم الفرصة مع لميس الحديدي، وتتكون لجنة التحكيم من 4 أعضاء دائمين وعضو خامس يتغير مع مرور الحلقات كضيف شرف.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

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