الغرف التجارية: إعداد معارض دائمة لتوفير السلع بجودة عالية

قال د. علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن ألف تاجر يشاركون في الأوكازيون الصيفي ومن المقرر أن يصل العدد إلى 4 آلاف تاجر.

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد أن الأوكازيون الآن أصبح يضم معظم السلع المختلفة لتخفيف العبء عن المواطن، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد ساحات لتوفير السلع بجودة عالية.

وأوضح أمين الغرف التجارية أنه سيتم إعداد معارض دائمة لتوفير السلع بجودة عالية للمواطنين، لافتًا إلى أنه جار تخصيص أراض لإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنه يوجد 30% خصومات على السلع المتوفرة في المعارض الدائمة.