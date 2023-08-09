"الغرف التجارية" تكشف تفاصيل كتابة الأسعار على عبوات الأرز

علق د.علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على قرار د.علي مصيلحي بتدوين السعر على سلعة الأرز، قائلاً "إن القرار الآن بسبب حدوث متغيرات كثيرة في الأسواق العالمية، كما يوجد زيادة في أسعار الأرز عالميًا، وبالتالي هناك محاولة لجعل الرصيد المتاح حاليًا".

أضاف عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أنه يجب على المستورد الذي جاء بسعر الأرز رخيص أن يراعي ذلك في عملية البيع، لافتًا إلى أنه طبقًا للأرقام الخاصة بمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، فهناك سلعتان ارتفعت أسعارهما في حين انخفضت بقية أسعار السلع.

وأوضح أن السلعتين التي ارتفعت أسعارهما هما القمح بسبب وجود البحر الأسود والاتفاقية الخاصة به والتي تأخرت، والأرز بسبب المتغيرات المتعددة على مستوى العالم، وبالتالي إذا استورد المستورد الأرز بالسعر الرخيص منذ شهر مثلاً، فيجب أن يراعي المستورد السعر الذي يتم البيع به.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن زيادة أسعار القمح والأرز عالميًا يتوجب من تدوين السعر على المنتج.