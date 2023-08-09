زيادة كل ساعة.. أحمد موسى يعلق على قرار تسعير الأسعار

قال الإعلامي أحمد موسى إنه منذ فترة ونحن نطالب من التجار كتابة الأسعار على السلع؛ لزيادة سعر السلعة في كل ليلة أو من الممكن زيادتها في كل ساعة، لأنه في النهاية المستهلك هو من يدفع هذه الضريبة.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أصدر قرارًا بشأن إلزام أي بائع للأرز بكتابة السعر على العبوة، سواء كان أرزًا مصريًا أو مستوردًا.

وعن أهمية القرار وهدفه في هذا التوقيت، قال الإعلامي أحمد موسى: "إحنا معندناش أزمة أرز، إحنا دولة عندنا اكتفاء ذاتي، لكن الأيام الماضية بدأ بعض الناس يتحدثون عن الأرز، واتخذت الهند إجراء، وبدأ سعر الأرز يرتفع في العالم بأكمله، وإحنا عندنا هنا ناس تستغل أي أزمة، وبالتالي تجد الأرز في مكان بسعر معين وفي مكان آخر بسعر مختلف، مع العلم أن الأرز يكون في نفس العبوة ونفس الشركة المنتجة، يعني لا نجد سعرًا واحدًا وكل واحد بمزاجه وهذا ينطبق على الكثير من السلع، وليس الأرز فقط ".

أشار موسى إلى أن قرار الإلزام بوضع السعر على الأرز سيجنبنا الكثير من المهازل التي سبق وتعرض لها المواطنون قبل ذلك، خاصة أن معظم أسعار السلع ترتفع ارتفاعات يومية غير مبررة.