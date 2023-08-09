الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دراسة تحذر من تأثير السوشيال على العلاقات الاجتماعية

العلاقات الاجتماعية
العلاقات الاجتماعية

قالت الفنانة منى عبدالغني إن هناك دراسة بريطانية تقول إن السوشيال ميديا كما تؤثر على العلاقات الاجتماعية بشكل سلبي، فإن لها، أيضًا، الكثير من الإيجابيات. 

أضافت عبدالغني خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc أن السوشيال  تقلل من التفاعلات مع الآخرين، كما تتحول العلاقات إلى علاقات إلكترونية بشكل أكبر: "أعتقد أن هذه ليست ميزة، لكن في بعض الأحيان قد تنفع في الأزمات مثل أزمة كورونا، حيث كان يتم التواصل عن طريق السوشيال ميديا، لكن فكرة الاعتماد على السوشيال ميديا في التواصل لا تجعلنا في تواصل اجتماعي، بل أصبحت تقودنا إلى قطع الأرحام". 

وأكدت منى أن السوشيال تجعلنا في هوس المقارنة بالمحيطين بشكل دائم، ما يعرضنا للإحباط، خاصة أن رواد السوشيال يتعمدون إظهار الجانب المشرق فقط والمتميز في حياتهم. 

الأكثر قراءة

مندوب السودان بالأمم المتحدة يطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

بفستان زفاف.. بشرى تخطف الأنظار فى كواليس "طبيبة شرعية"

سيراميكا كليوباترا يقترب من استعارة لاعب الأهلى

منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

انهيار سد مائى فى النرويج

الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟