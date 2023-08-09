دراسة تحذر من تأثير السوشيال على العلاقات الاجتماعية

قالت الفنانة منى عبدالغني إن هناك دراسة بريطانية تقول إن السوشيال ميديا كما تؤثر على العلاقات الاجتماعية بشكل سلبي، فإن لها، أيضًا، الكثير من الإيجابيات.

أضافت عبدالغني خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc أن السوشيال تقلل من التفاعلات مع الآخرين، كما تتحول العلاقات إلى علاقات إلكترونية بشكل أكبر: "أعتقد أن هذه ليست ميزة، لكن في بعض الأحيان قد تنفع في الأزمات مثل أزمة كورونا، حيث كان يتم التواصل عن طريق السوشيال ميديا، لكن فكرة الاعتماد على السوشيال ميديا في التواصل لا تجعلنا في تواصل اجتماعي، بل أصبحت تقودنا إلى قطع الأرحام".

وأكدت منى أن السوشيال تجعلنا في هوس المقارنة بالمحيطين بشكل دائم، ما يعرضنا للإحباط، خاصة أن رواد السوشيال يتعمدون إظهار الجانب المشرق فقط والمتميز في حياتهم.