الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ريهام السهلى عن توليها رئاسة شبكة dmc: تلقيت الخبر بـ"خضّة"

ريهام السهلي
ريهام السهلي

أعربت الإعلامية ريهام السهلي عن سعادتها البالغة بتوليها رئاسة شبكة dmc: "تلقيت الخبر بخضّة وشعور كبير بالمسئولية". 

أضافت السهلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن شبكة قنوات dmc، لها اسمها وهى قنوات ناجحة ومنذ ظهورها للنور وهى من أهم القنوات في مصر: "مبسوطة جدًا جدًا لكن في نفس الوقت قلقة جدًا، بسبب المسؤولية الكبيرة، لافتة إلى أن كل العاملين في dmc بمختلف تخصصاتهم هم على قدر عال جدًا من الاحترافية وحب كبير لعملهم، وهذا ما سيسهّل من مسؤوليتي، لكنها في نفس الوقت مهمة صعبة وكبيرة".

تابعت "سنعمل الكثير، الشكل النهائي للشاشة في غاية الأهمية، لكن كل تفصيلة في الشكل النهائي في الشاشة هى في غاية الأهمية أيضاً، وبالتالي فإن التطوير هى فكرة لا بدّ أن تكون لدى الجميع، وذلك حتى لا يشعر المتفرج والعامل بالملل، فلا بدّ أن يشعر كلاهما بالتجديد".

الأكثر قراءة

بفستان زفاف.. بشرى تخطف الأنظار فى كواليس "طبيبة شرعية"

منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

انهيار سد مائى فى النرويج

سيراميكا كليوباترا يقترب من استعارة لاعب الأهلى

الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9-8-2023 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟