ريهام السهلى عن توليها رئاسة شبكة dmc: تلقيت الخبر بـ"خضّة"

أعربت الإعلامية ريهام السهلي عن سعادتها البالغة بتوليها رئاسة شبكة dmc: "تلقيت الخبر بخضّة وشعور كبير بالمسئولية".

أضافت السهلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن شبكة قنوات dmc، لها اسمها وهى قنوات ناجحة ومنذ ظهورها للنور وهى من أهم القنوات في مصر: "مبسوطة جدًا جدًا لكن في نفس الوقت قلقة جدًا، بسبب المسؤولية الكبيرة، لافتة إلى أن كل العاملين في dmc بمختلف تخصصاتهم هم على قدر عال جدًا من الاحترافية وحب كبير لعملهم، وهذا ما سيسهّل من مسؤوليتي، لكنها في نفس الوقت مهمة صعبة وكبيرة".

تابعت "سنعمل الكثير، الشكل النهائي للشاشة في غاية الأهمية، لكن كل تفصيلة في الشكل النهائي في الشاشة هى في غاية الأهمية أيضاً، وبالتالي فإن التطوير هى فكرة لا بدّ أن تكون لدى الجميع، وذلك حتى لا يشعر المتفرج والعامل بالملل، فلا بدّ أن يشعر كلاهما بالتجديد".