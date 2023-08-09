البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية بكنيسة العذراء مريم بالإسكندرية.. بث مباشر

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف البار، بسموحة، بالاسكندرية.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتهنئة، للأقباط بمناسبة بدء صوم السيدة العذراء مريم والذي بدأ يوم 7 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

وتنقل “الدستور” البث للعظة الأسبوعية للبابا تواضروس عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.