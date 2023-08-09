الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية بكنيسة العذراء مريم بالإسكندرية.. بث مباشر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف البار، بسموحة، بالاسكندرية.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتهنئة، للأقباط بمناسبة بدء صوم السيدة العذراء مريم  والذي بدأ يوم 7 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

وتنقل “الدستور” البث  للعظة الأسبوعية للبابا تواضروس عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قداسة البابا تواضروس الثاني وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية بمناسبة بدء صوم السيدة العذراء “الدستور” الكنيستان الروم الأرثوذكس

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