الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يشترط على الزمالك إبرام صفقات للاستمرار

أوسوريو
أوسوريو

اشترط الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إبرام صفقات جديدة مقابل الاستمرار مع الفريق فى الموسم المقبل، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، ومن حقه الرحيل فى الوقت الحالى دون العودة لمسئولى القلعة البيضاء.

ويرغب «أوسوريو» فى تدعيم صفوف الزمالك وإبرام أكثر من صفقة بسبب النقص الشديد الذى يعانى منه الفريق فى الوقت الحالى، لكن الأزمة المالية التى يمر بها النادى ومشكلة إيقاف القيد تهدد إبرام أى صفقة جديدة. 

ويمتلك «أوسوريو» فى جعبته أكثر من عرض، لكن الأولوية لديه تتمثل فى الاستمرار مع الزمالك بشرط تحقيق الأمور التى سبق وطلبها داخل الفريق. 

فى سياق آخر، تلقى أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، عدة عروض فى الفترة الأخيرة وبالتحديد من الخليج، ما جعله يرغب فى الرحيل عن الفريق خلال الموسم المقبل وسط الأزمات التى يواجهها الزمالك حاليًا، من بينها تأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية، إلى جانب عدم إبرام صفقات جديدة.

وسبق أن تلقى «زيزو» عرضًا من تركيا، لكن الأمر قوبل بالرفض من إدارة الزمالك التى تمسكت ببقائه مع الفريق لأهميته من الناحية الفنية، خاصة بعد انتقال إمام عاشور إلى صفوف الأهلى والانتقادات التى تواجه الإدارة. ويحاول مسئولو الزمالك إقناع «زيزو» بالبقاء مع الفريق على أمل تعديل الأوضاع وإبرام صفقات والعودة للمنافسة من جديد.

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