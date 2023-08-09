الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رقابة التموين تكشف تفاصيل الأوكازيون الصيفى لهذا العام

الأوكازيون
الأوكازيون

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحال المشتركة في الأوكازيون الصيفي والتي تقدمت لوزارة التموين والمستعدة حاليًا لعمل الأوكازيون، إنه تم رصد عدد من المحلات يوميًا، وقد وصل عددهم إلى ألف محل، موزعين بين قطاعين عام وخاص.

أضاف أبوالفضل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، أن السلع التي تدخل ضمن الأوكازيون هي المنسوجات والملابس، مصنوعات جلدية، ستائر ومفروشات، أجهزة كهربائية، أدوات منزلية.

أوضح مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن 99% من المحافظات مشتركة في الأوكازيون الصيفي، لافتًا إلى أن الدخول في الأوكازيون هو دخول اختياري وليس إجباريا.

وأكد أن وزارة التموين لا تتدخل من قريب أو من بعيد في نقطتين أساسيتين بالنسبة للأوكازيون، هي رغبة التاجر من عدمه في الدخول في الأوكازيون، حيث تعتبر رغبة اختيارية للتاجر فقط لا غير، وكذلك نسبة الخصم التي يضعها على السلع، فهي تتم بناء على اختيار التاجر، لافتًا إلى أن هناك رقابة مشددة من "التموين" على جودة البضائع وأسعار السلع خلال الأوكازيون الصيفى لمدة شهر. 

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