الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيت الفن والثقافة يحتفي بالأصوات الجديدة بمركز إبداع جمال عبد الناصر بالإسكندرية

مركز جمال عبد الناصر
مركز جمال عبد الناصر

ينظم مركز إبداع جمال عبدالناصر الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة وليد قانوش، أمسية قراءات قصصية، ضمن لقاءات بيت الفن والثقافة، في تمام الساعة السادسة والنصف، غدا الخميس، الموافق 10 أغسطس الجاري.

وتدير الأمسية: الناقدة والقاصة ريم أبو الفضل، ويشارك بها مجموعة مؤسسي البيت وبحضور بعض الكتاب المهتمين بفنون القصة وعدد من المثقفين؛ وتتطرق الندوة إلى مناقشة القوالب الفنية والأدبية لفن كتابة القصة القصيرة.

وتحتفي الأمسية بالوجوه الواعدة في عالم الكتابة القصصية، التي رفدت إلى الساحة الأدبية بدماء جديدة من كتاب القصة القصيرة، والتي تجد في الكتابة الإبداعية وسيلة للتعبير عن ذاتها ومجتمعها، وهو ما يسعى المركز إليه لتعزيز قيم أصيلة، والتشجيع على عادات متصلة بالثقافة.

يذكر أن "البيت"، بيت الفن والثقافة.. بيت الكتاب والفنانين هو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، ويعمل على عدة أسس تهدف إلى تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتأخذ على عاتقها تعميم الفعل الثقافي والترويج لمختلف أجناسه، ونشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعي فكري وحضاري وثقافي آمن وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة.

إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية... إلخ، إضافة إلى مناقشة قضايا تهم المجتمع وتخدمه في عملية التطور والتمكين بمختلف مجالاته، على أن يكون اللقاء بمثابة مظلة رئيسية يتفرع من خلالها أنشطة أخرى ثقافية.

صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض. كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

مركز إبداع جمال عبدالناصر الثقافي قطاع صندوق التنمية الثقافية بيت الفن والثقافة القاصة ريم أبو الفضل كتاب القصة القصيرة

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