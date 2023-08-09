الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس "القضاء الأعلى" يستقبل الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، بمكتبه في دار القضاء العالي كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمستشار إيهاب المنباوي، رئيس محكمة الاستئناف وخبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بالمكتب ونيرمين عبدالحميد، المستشار الإعلامي بالمكتب وفي حضور المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة بالمنصب الجديد.

رئيس مجلس القضاء الأعلى الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة مكافحة المخدرات الجريمة للشرق الاوسط خبير العدالة الجنائية منصبه الجديد

الأكثر قراءة

طعنة فى الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره بعين شمس

«الثروة المعدنية» تستعد لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن المعادن فى الصحراء

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار تعرض للانهيار الجزئى بالإسكندرية

بالجنيه المصري.. مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 لطلاب الثانوية العامة المصريين

«الحوار الوطنى» يُناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير (صور)

رئيس "القضاء الأعلى" يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟