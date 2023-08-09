رئيس "القضاء الأعلى" يستقبل الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة

استقبل المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، بمكتبه في دار القضاء العالي كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمستشار إيهاب المنباوي، رئيس محكمة الاستئناف وخبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بالمكتب ونيرمين عبدالحميد، المستشار الإعلامي بالمكتب وفي حضور المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة بالمنصب الجديد.