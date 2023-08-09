المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمه فقأ عين شاب بالنزهة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطل فقأ عين شاب وأحدث بها عاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالسجن المشدد 5 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "م.ع" ٣٥ سنة، بضرب المجني عليه "أ.م" عمدًا باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث به الإصابات التي خلفت عاهة مستديمة يستحيل شفاءها وهي فقدان الإبصار النافع بالعين اليمني.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة أحراز أداة "سكين" مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص.

تبين من التحقيقات أن المتهم والمجني عليه جيران ونشبت بين السيدات مشاجرة بسبب لعب الأطفال.

أضافت التحقيقات أن الرجال تدخلوا في المشاجرة فتعدى المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته المنوه عنها.