الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير تربوى عن تظلمات الثانوية العامة: التصحيح الآلى يخفى الأخطاء

الخبير التربوي د.عاصم
الخبير التربوي د.عاصم حجازي

قال الخبير التربوي د.عاصم حجازي إن نظام التصحيح الآلي لامتحانات الثانوية العامة لا يسمح بوجود أخطاء تؤدي لحصول الطلاب على درجات إذا قاموا بتقديم تظلم إلا في حدود ضيقة جدًا وبقدر ضئيل جدًا.

وأكد "حجازي" أن التصحيح يتم بطريقة آلية، ويتم جمع الدرجات بطريقة آلية وبعد تصحيح الأسئلة المقالية وإدخال الدرجة الخاصة بها يتم جمع الدرجات آليًا، ولهذا فإنه بصفة عامة لن يحصل الطلاب على درجات إلا في حالات افتراضية ربما لا يكون لها وجود على أرض الواقع منها.

وكشف الخبير التربوي عن أنه يتم تصحيح الورقة وفقًا لنموذج إجابة مختلف، وهذا أمر شبه مستحيل؛ نظرًا لقيام الوزارة بعمل كل نموذج بلون مختلف.

وأضاف حجازي أن وجود خطأ في إدخال درجات الأسئلة المقالية، وهذا أيضًا نادر الحدوث: "عند تقديم الطالب لتظلم فإنه تتاح له صورة من البابل شيت الخاص به وصورة من نموذج الإجابة لكي يطمئن إلى سلامة إجراءات التصحيح من حيث مطابقة النموذج للورقة الخاصة به ودقة التصحيح وتجميع الدرجات".

وبدأت كنترولات التصحيح أمس، في بدء إطلاع طلاب الثانوية العامة المتقدمين بطلبات تظلمات، على صور ضوئية من أوراق إجاباتهم.

الأكثر قراءة

رحيل جماعى.. لاعبو الزمالك يطالبون بفسخ عقودهم بسبب المستحقات

"الشرقية للدخان" تؤكد ثبات أسعار سجائر كليوباترا.. وتوجه رسالة للمستهلكين

خبير تربوى عن تظلمات الثانوية العامة: التصحيح الآلى يخفى الأخطاء

ضربات متلاحقة للأمطار والأعاصير.. هل تمحو أزمة المناخ القارة القطبية؟

الوزراء يوافق على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات

النيابة الإدارية تعاين موقع حريق ورشة أثاث بدمياط (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟