خبير تربوى عن تظلمات الثانوية العامة: التصحيح الآلى يخفى الأخطاء

قال الخبير التربوي د.عاصم حجازي إن نظام التصحيح الآلي لامتحانات الثانوية العامة لا يسمح بوجود أخطاء تؤدي لحصول الطلاب على درجات إذا قاموا بتقديم تظلم إلا في حدود ضيقة جدًا وبقدر ضئيل جدًا.

وأكد "حجازي" أن التصحيح يتم بطريقة آلية، ويتم جمع الدرجات بطريقة آلية وبعد تصحيح الأسئلة المقالية وإدخال الدرجة الخاصة بها يتم جمع الدرجات آليًا، ولهذا فإنه بصفة عامة لن يحصل الطلاب على درجات إلا في حالات افتراضية ربما لا يكون لها وجود على أرض الواقع منها.

وكشف الخبير التربوي عن أنه يتم تصحيح الورقة وفقًا لنموذج إجابة مختلف، وهذا أمر شبه مستحيل؛ نظرًا لقيام الوزارة بعمل كل نموذج بلون مختلف.

وأضاف حجازي أن وجود خطأ في إدخال درجات الأسئلة المقالية، وهذا أيضًا نادر الحدوث: "عند تقديم الطالب لتظلم فإنه تتاح له صورة من البابل شيت الخاص به وصورة من نموذج الإجابة لكي يطمئن إلى سلامة إجراءات التصحيح من حيث مطابقة النموذج للورقة الخاصة به ودقة التصحيح وتجميع الدرجات".

وبدأت كنترولات التصحيح أمس، في بدء إطلاع طلاب الثانوية العامة المتقدمين بطلبات تظلمات، على صور ضوئية من أوراق إجاباتهم.