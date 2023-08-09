معهد إعداد القادة يشهد فعاليات اليوم الثانى من الملتقى القمى لطلاب ذوى القدرات الفائقة بالجامعات

حث الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب ذوي القدرات الفائقة على التمسك بالأمل والسعي لتحقيق الأهداف الموضوعة، مستشهدًا بقوله الله تعالى "ولسوف يعطيك ربك فترضى"، وقد عمل على تحفيز الطلاب من خلال نصائح إيجابية لدعم إصرارهم على تخطي المعوقات التي تواجههم، حيث استطاعوا تجاوز الصعوبات وتحدوا كل الظروف.

وأكد مدير المعهد، قدرة هؤلاء الطلاب المبدعين والقادرين على التفوق في العديد من المجالات، لذا وجب التركيز على دورهم المهم في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مساهماتهم القيمة.

ووفقًا للبيان الصادر عن معهد إعداد القادة، انطلقت الفعاليات اليوم الثاني من الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة في الجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف٢"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وتضمن اليوم محاضرة تناولت الأنشطة الطلابية لتشكيل وعي طلاب ذوي القدرات الفائقة، وحاضر فيها الدكتور إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة، ورئيس الاتحاد الإفريقي البارالمبي لكرة الطائرة، والذي يعد أيضا أحد أعضاء الاتحاد الدولي البارالمبي لكرة الطائرة.

أكد خلال المحاضرة أنه أمام أبطال لديهم قوة الإرادة، موضحا الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها الطلاب ذوى القدرات الفائقة منها لعبة البوتشا لأصحاب الإعاقة شديدة الإصابة، قائلا "لا يوجد شيء مستحيل ولا يوجد يأس في الرياضة".

واستكمل حديثه عن دور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصيات الطلاب، فهي تساعد الطلاب في الکشف عن ميولهم، والاستفادة من قدراتهم وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية والروحية الأصلية فيهم، کما أنها تعمل على بناء شخصية الطالب خاصة من ذوي القدرات الفائقة.

وتطرق فى حديثه لتوضيح الفرق بين النية وقوة النية، فالنية هو هدف تحقيق الشيء فقط، إنما قوة النية هو الإصرار على عمل الخير.

ثم أعطى الدكتور إيهاب بعض النماذج المشرفة في مختلف الألعاب الرياضية من ذوى القدرات الفائقة كنماذج للاقتداء بها.

وعلى صعيد آخر نظم معهد إعداد القادة زيارة للطلاب ذوى القدرات الفائقة إلى أحد المشروعات القومية "المتحف القومي للحضارة المصرية"؛ لتعزيز الوعي بالتراث المصري وحضارة مصر، وبيان مدى الإنجاز العظيم لصرح تتفرد به الجمهورية، وهذا يسهم في نشر المعرفة بمقدرات الوطن وتعزيز الانتماء لدى الشباب.

يعقد فعاليات الملتقى تحت إشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة.