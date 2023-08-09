«مستقبل وطن» ينظم ندوة تثقيفية حول مخاطر ختان الإناث بالخارجة

نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن في مركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية حول مخاطر وأضرار ختان الإناث.

وقالت سعاد عبد الشهيد، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بأمانة الحزب، إنه تم عقد الندوة بمقر مدرسة " ناصر" الإعدادية المشتركة، عن مخاطر وأضرار " ختان الإناث" والعقوبات القانونية التي أقرتها الدولة لمواجهة هذه المشكلة والتي تؤثر على صحة الفتاة والمرأة.

وحاضرت في الندوة الدكتورة سحر عبد الستار مدير وحدة تنظيم الأسرة واستشاري النساء بمستشفى الخارجة التخصصي والاستاذة رضوى غريب المثقف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وحضر الندوة لفيف من تلاميذ المدرسة ومعلمي ومعلمات المدرسة بقيادة عفاف أحمد عبده مدير مدرسة ناصر الإعدادية.

وفي سياق متصل، اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، فعاليات البرنامج التدريبي للمعلمين بالمركز وقراه على علوم الحاسب الآلي بالتعاون مع قطاع التعليم.

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، إنه تم ختام فعاليات البرنامج التدريبي على علوم الحاسب الآلي للمعلمين بالمركز وقراه المتقدمين للوظائف الإشرافية بقطاع التعليم وذلك بهدف مهارات الحاسب الآلي لديهم.

وأضاف “عبد الغني” أنه تم تنظيم البرنامج التدريبي على مدار 3 أيام بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة " موط" بمركز الداخلة، من خلال أمانة التعليم والبحث العلمي بالمركز وتم توزيع شهادات الحضور للمتدربين بقاعة المسرح بالمركز بحضور مجدي محمد محمود، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الداخلة ولفيف من أمناء وكوادر الحزب بالمركز.