نائب محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء

عقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، اجتماعًا مع رؤساء الأحياء وسكرتير عام الحي ومديري مناطق الإسكان ومديري مراكز المعلومات؛ لمتابعة سير العمل ودراسة تفعيل وتطبيق منظومة العمل في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير ورفع كفاءة الموظفين في مجال التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي تمهيدًا لتحويل البيانات والمستندات إلى بيانات يتم إدخالها وأرشفتها ضمن منظومة العمل الإلكترونية من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين مستوى العمل داخل الجهاز الإداري بالأحياء بكفاءة وفعالية ورفع جودة الخدمات من خلال تحسين بيئة العمل.

وتابع الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ، إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية بنطاق حي الشرابية ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة والتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة وتخفيف الإضاءة على المحاور الرئيسية.

كما تابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية بنطاق حي شبرا ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة والتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق فى المواعيد المحددة وتخفيف الإضاءة على المحاور الرئيسية.

فيما قاد نائب المحافظ، حملة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية بنطاق حي روض الفرج، ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة والتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة وتخفيف الإضاءة على المحاور الرئيسية.

نائب محافظ القاهرة خلال إجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال إجتماعه

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