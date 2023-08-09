الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الأطباء الأجانب تكشف سر ارتفاع نسبة الإصابة بفقر الدم عالميا

فؤاد عودة
فؤاد عودة

كشف البروفيسور فؤاد عودة، نقيب الأطباء الأجانب، سر ارتفاع نسب الإصابة بمرض فقر الدم، وما هي الطرق الصحية لتجنب الإصابة به.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على قناة “القاهرة الإخبارية” من روما، اليوم الأربعاء، إن كرات الدم الحمراء مهمة لنقل الأكسجين من القلب لجميع أجهزة الجسم ومن الضروري تواجد عنصر الحديد والفيتامينات ولا سيما فيتامين "ب12، وc" لتكوينها.

أسباب ارتفاع نسب الإصابة بمرض فقر الدم

وأوضح أن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من السكان يعانون فقر الدم، على سبيل المثال هناك 3 % من سكان أمريكا يعانون ضعفا الدم، بسبب نقص الحديد، ونقص الدم ينتشر أكثر بين السيدات والأطفال، والفتيات في أثناء الدورة الشهرية نظرا إلى فقدهن كثير من الدماء خلال هذه الفترة.

أعراض الإصابة بفقر الدم

وأشار إلى أن المريض يشعر من خلال الإصابة بفقر الدم بـ “إعياء، صداع، برودة في القدم واليدين لعدم وصول الأكسجين والدم لهذه الأطراف، بالإضافة إلى سرعة ضربات القلب”، ناصحا بممارسة الرياضة لتجنب الإصابة بهذا المرض إلى جانب التغذية السليمة الغنية بالحديد والفيتامينات، وكثرة تناول "الخضراوات، البروتين، الأسماك، واللحوم".

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