الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

من هو نوح دوريش موهبة ألمانيا وصفقة برشلونة الجديدة؟

نوح درويش
نوح درويش

نجح نادي برشلونة الإسباني في ضم موهبة جديدة لصفوفه هذا الصيف، بعدما ضم أمس اللاعب الألماني ذو الأصول العراقية نوح درويش قادمًا من نظيره فرايبورج.

من هو نوح دوريش؟

اللاعب صاحب الـ 16 عامًا، انتقل في صفقة كلفت البارسا قرابة الـ 3 ملايين يورو وبشرط جزائي ضخم يصل إلى مليار يورو.

نوح الذي يمتلك أصول عراقية كان محط اهتمام الغريم التقليدي للبارسا ريال مدريد، لكن النادي الكتالوني نجح في ضم اللاعب على عكس ما حدث في صفقة التركي أراد جولير لاعب فناربخشة الذي انتقل للميرنجي.

نوح درويش من مواليد سبتمبر 2006 في مدينة باد كروتسينجن الألمانية لأب فرنسي وأم عراقية. 

ويستطيع اللاعب تمثيل فرنسا أو ألمانيا أو العراق على الصعيد الدولي.

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بداية نوح درويش

 انضم درويش لنادي فرايبورج في سن 11 عاماً، ولمع بشكل كبير ليتم تصعيده سريعًا، لفريق فرايبورج تحت 19 عاماً. 

سطع نوح بشكل كبير في يورو تحت 17 عاماً التي توج خلالها منتخب ألمانيا باللقب للمرة الرابعة في تاريخه هذا العام والتي أقيمت في المجر.

وشارك درويش في كأس أوروبا للشباب في جميع المباريات الستة، وسجل هدفين، ما دفع العديد من الأندية الأوروبية إلى التفاوض معه لضمه على رأسهم بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وأرسنال.

خاض نوح 23 مباراة مع فريق فرايبورج للشباب، سجل فيها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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