الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة "مدبولى" بالعلمين الجديدة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد صباح اليوم، افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.

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