الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زعيم المعارضة السابق بالنيجر يعلن تشكيل حركة سياسية لإعادة الرئيس بازوم للسلطة

محمد بازوم
محمد بازوم

أعلن زعيم المعارضة السابق في النيجر، تشكيل حركة سياسية لإعادة الرئيس النيجري محمد بازوم إلى السلطة من جديد، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

ومن جانبها، رحبت الحركة السياسية الجديدة في النيجر، معلنة تأييدها للجهود الإقليمية والدولية لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.

وكان أعلن المجلس العسكري في النيجر، في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني مساء الإثنين، تعيين علي الأمين زين رئيسا الوزراء، في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وتأتي هذه التعيينات عقب انتهاء مهلة حدّدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للعسكريين الانقلابيين من أجل إعادة بازوم إلى منصب.

وينقسم شركاء النيجر، الغربيون منهم والأفارقة، حيال مسألة تنفيذ تدخل عسكري لإعادة السلطة إلى المدنيين، في وقت تجتمع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجددا الخميس في أبوجا بنيجيريا.

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