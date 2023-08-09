خطاب مهم من التعليم بشأن تحويلات الطلاب فى مرحلة التعليم الثانوى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن تحويلات الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي.

وجاء نص الخطاب الصادر، كالتالي: "في إطار حرص الوزارة على ضبط عملية تحويلات الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي العام: تحقيق للعدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وبالإشارة إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لفحص حالات تحويل الطلاب في الصف الثالث الثانوي، لمراجعة مستندات التحويل الواردة للبت في قبول التحويل من عدمه.

فقد تقرر ما يلى:

1- حظر إجراء تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي العام حتى الصف الثالث الثانوي العام؛ إلا بعد العرض على اللجنة المعنية بالوزارة التعليم الثانوي لفحص مستندات التحويل، واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه.

۲- التنبيه بعدم اتخاذ أي إجراءات من شانها تحريك الفصول بالمرحلة الثانوية الا بعد الرجوع للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة لدراسة القرار المناسب بشأنها.

وأكدت الوزارة أنه على جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة - ومن يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية.