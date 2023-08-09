5 مواهب منتظرة في الموسم الجديد للدوريات الخمس الكبرى

يومان فقط وينطلق الموسم الجديد من الدوريات الخمس الكبرى لموسم 2023 - 2024، حيث تنطلق الجمعة المباريات.

وتستعرض "الدستور"، أبرز 5 مواهب منتظرة في الدوريات الكبرى مع انطلاق الموسم الجديد.

أراد جولير

الموهبة التركية التي ظفر بها ريال مدريد بعد صراع كبير مع غريمه برشلونة، من المتوقع أن يكون حديث الدوريات الأوروبية.

جولير غاب عن الموسم التحضيري للنادي الملكي بسبب الإصابة ومن المتوقع أن يعود مع بداية الليجا.

لامين جمال

ظهر صاحب الـ 18 عامًا بشكل رائع في الموسم التحضيري مع البارسا وجعل مشجعي النادي الكتالوني يلقبونه بـ “ميسي” الجديد أسوة بأسطورة الفريق السابق ليونيل ميسي.

لامين جناح أيمن وأجاد بشكل رائع كما تألق في كأس خوان جامبر أمام توتنهام.

كان اللاعب الشاب هو أصغر من ينضم لقائمة الفريق الكتالوني على مر التاريخ، وذلك في مباراة رايو فاييكانو الموسم الماضي، قبل أن يكتب التاريخ على طريقته، بأن يصبح أصغر من يشارك رسميًا.

كول بالمر

صاحب الـ 21 عامًا وجناح مانشستر سيتي يسعى بأن يقدم أوراق اعتماده هذا الموسم كبديل محتمل للنجم الجزائري رياض محرز الذي رحل لأهلي جدة السعودي.

ويبدو أن بيب جوارديولا قرر الدفع باللاعب الشاب كبديل لمحرز في قائمة السيتي وعدم ضم صفقة في هذا المركز.

بالمر شارك كبديل في مباراة الدرع الخيرية أمام أرسنال وسجل هدف رائع.

بنجامين سيسكو

المهاجم السلوفيني الواعد صاحب الـ 20 عامًا والمنضم حديثًا لصفوف لايبزيج الألماني تعويضًا لرحيل ثنائي الفريق الهجومي أندريه سيلفا وكريستوفر نكونكو.

سيسكو يمتلك سجل تهديفي رائع حيث أحرز 18 هدفًا الموسم الماضي مع سالزبورج النمساوي في 41 لقاءً.

لوكا روميرو

الأرجنتيني صاحب الـ 18 عامًا تألق في أول ظهور له مع ميلان الإيطالي عندما انتقل في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وسجل روميرو في شباك ريال مدريد بأول ظهور بقميص الروسنيري.