"الداخلية" تداهم أوكار المخدرات.. ضبط 28 كيلو حشيش وهيروين بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بإشراف اللواء شريف روؤف، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – كميات من مخدر "الهيروين" - سلاح أبيض)، وضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.600 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو – 39 قرصا مخدرا - سلاح أبيض)، وضبط شخص بحوزته 727 قرصا مخدرا.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، وضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض)، وضبط 3 أشخاص وبحوزتهم (كميات من مخدر "الحشيش - الهيروين - الأيس" - سلاح أبيض – ميزان حساس).

وأثمرت الجهود عن ضبط سيدة "لها معلومات جنائية"، وبحوزتها (كمية لمخدر الأيس "شابو"- سلاح أبيض)، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – طبنجة - عدد من الطلقات)، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (كمية لمخدر الأيس "الشابو"- ميزان حساس)، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروي) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.