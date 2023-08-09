رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: طائفة البهرة شاركت فى تطوير المساجد بسبب أمن واستقرار مصر

تحدث الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن أهمية دور "طائفة البهرة" في تطوير مساجد آل البيت، موضحًا أن هذا التطوير يأتي بسبب أمن واستقرار مصر، وإذا لم يكن رأوا ذلك، ما قاموا بهذا الأمر.

وقال الدكتور عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر "القناة الأولى"، إن طائفة البهرة رأوا أن المصريين بطبيعتهم مضيافون ويحبون أي شخص يأتي إليهم، ويعاملونه كأنه واحد منهم، وبالتالي كان عاملًا مهمًا جدًا لتواجدهم في البدء بتطوير مساجد آل البيت.