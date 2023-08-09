بيراميدز يتعاقد مع بن شرقى 3 سنوات.. والإعلان الرسمى خلال أيام

أصبح تدعيم فريق بيراميدز بأفضل العناصر والصفقات المميزة بمثابة عرض مستمر بلا توقف لمسئوليه خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، ضمن استعدادات النادي السماوي للظهور الأول له تاريخيًا في دوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم المقبل 2023/ 2024، فضلًا عن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2022/ 2023، وبطولة كأس السوبر المصري "أبطال النخبة"، المقررة إقامته في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

ولم تتوقف صفقات نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري عند اللاعبين المصريين أو المحترفين الأفارقة مثل فيستون ماييلي وثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، الذين تم الإعلان عنهم بشكل رسمي، بل امتد أيضًا للمغربي الدولي أشرف بن شرقي هداف الزمالك السابق، الذي نجح مسئولو السماوي في الحصول على توقيعه.

بيراميدز يتأهب للإعلان عن صفقة بن شرقي

وقالت مصادر في بيراميدز لـ"الدستور"، إن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات مع اللاعب المغربي، حيث تم عقد جلسة معه تم الاتفاق من خلالها بين الطرفين على جميع تفاصيل عقد بن شرقي مع النادي السماوي.

ويتضمن عقد الجناح المغربي مع نادي بيراميدز وضع اللاعب في الفئة الأولى بالفريق، نظرًا لإمكانياته المهارية والفردية الضخمة جدًا، كما تم الاتفاق على المقابل المالي الذي سيتقاضاه حيث سيصل لحوالى من 2 ونصف مليون دولار لـ3 ملايين ونصف مليون دولار أو ربما أكثر.

وسيكون عقد الجناح المغربي مع نادي بيراميدز لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، مع إمكانية تمديده موسمًا إضافيًا.

ومن المقرر أن يعلن نادي بيراميدز عن صفقة بن شرقي، عقب الانتهاء من جلسة تصوير الفيديو الخاص بتقديم اللاعب.

وكان نادي الجزيرة الإماراتي أعلن في وقت سابق عن رحيل أشرف بن شرقي عن صفوفه، عقب انتهاء عقده رسميًا مع الفريق.

وانضم بن شرقي للجزيرة الإماراتي في صيف 2022، قادمًا من الزمالك.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي بيراميدز قد نجح حتى الآن، في إبرام التعاقد مع الكونغولي الدولي فيستون ماييلي هداف الكونفيدرالية الإفريقية وفريق يانج أفريكانز التنزاني، وثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، وذلك لمدة 4 مواسم.

كما نجح النادي أيضًا في تفعيل عقد مصطفى فتحي، صانع الألعاب المعار من نادي التعاون السعودي، وذلك لمدة 4 مواسم، فضلًا عن صفقة ثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين، على أن يعلن مسئولو بيراميدز عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.