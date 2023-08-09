وفاة الفنانة منحة زيتون عن عمر ناهز 63 عامًا

رحلت الفنانة الكبيرة منحة زيتون، عن عالمنا، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 63 عامًا.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة بعد صلاة الظهر من مسجد النور بالعباسية.

ونشر الحساب الرسمي للراحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لله ما أعطي ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمي.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله .. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانه (منحة زيتون).. وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ومن المقرر أن تعلن أسرة الراحلة عن موعد ومكان العزاء، عقب تشييع جثمان الفنانة الراحلة بعد ظهر اليوم.

الفنانة الراحلة منحة زيتون ولدت عام 1960، وتخرجت من جامعة عين شمس قسم آداب فرنسي، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم "سرقات صيفية" عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها (كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد)، وأهم أعمالها في السينما هي "همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق".

بدأت العمل الفني عام 1988 من خلال التمثيل في الأفلام وبعض المسلسلات، تخرجت في كلية بنات عين شمس أداب فرنسي، قامت بالعديد من المسلسلات والأفلام، منها كمسلسلات كناريا وشركاه وعفاريت السيالة ودموع القمر والمصراوية الجزئين الأول والثاني وفارس بلا جواد والرحايا والهروب من الغرب وملفات سرية ونص انا نص هو وقانون المراغي وكأفلام همام في امستردام وجاءنا البيان التالي وسكوت هنصور ومواطن ومخبر وحرامى والرجل الأبيض المتوسط وجنة الشياطين وبحب السيما والجسر وبالألوان الطبيعية.

جاءت شهرة منحة زيتون من خلال فيلم همام في أمستردام، بشخصية أم فرحات، التي جسدتها في يومين فقط وعلقت في أذهان الجمهور بشكل كبير، حيث قالت عنها إنها كانت وجه السعد عليها، وأصبح الجمهور في الشارع يناديها بـ أم فرحات.